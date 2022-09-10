عوض تاج الدين: 99 % من حالات جدرى القرود سببها الاتصال الجنسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن القطاع الصحى عندما رصد حالة مصابة بجدرى القرود، تم الإعلان عنها مباشرة، مؤكدا أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدرى القرود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجها حضرة المواطن، أن جدرى القرود مشابة لمرض الجدرى القديم، لافتا إلى أنه يوجد مرض جدرى القرود فى بعض الدول الأفريقية.

وتابع أن جدرى القرود يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة، معقبا: "يظهر أعراض المرض عبارة عن حرارة ورشح وانتشار وطفح جلدى يبدا بالوجه تم ينتهى بباقى أجزاء الجسم".

وأوضح أن 99% من الحالات التى رصدت للمرض عن طريق الاتصال الجنسى ومتعددى العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، مؤكدا أن الحالة التى تم رصدها بجدرى القرود متردد على أحدى الدول الأوروبية كثيرا.