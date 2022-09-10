انت الان تتابع خبر مصروفات المدارس 2022 .. هتدفع على 3 أقساط متساوية اعرفها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، كيفية تسديد مصروفات المدارس 2022 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، استعداداً للعام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق في يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة التعليم أن مصروفات المدارس 2022 للعام الدارسي الجديد يتم تسديدها على ثلاثة أقساط متساوية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

أقساط المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية :