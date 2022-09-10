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مصروفات المدارس 2022 .. هتدفع على 3 أقساط متساوية اعرفها من هنا

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رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، كيفية تسديد مصروفات المدارس 2022  في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، استعداداً للعام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق في يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.
 

وأوضحت وزارة التعليم أن مصروفات المدارس 2022 للعام الدارسي الجديد يتم تسديدها على ثلاثة أقساط متساوية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

أقساط المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية :

1- رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي:

القسط الأول 127 جنيها، القسط الثانى 89 جنيها  والقسط الثالث 89 جنيها.

2- الصف السادس الابتدائى:

القسط الأول91 جنيها والقسطين الثانى والثالث بواقع 57 جنيها للقسط.

3- المرحلة الإعدادية :

القسط الأول 91 جنيها و57 جنيها لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

4- الصف الأول الثانوى العام:

218 جنيها للقسط الأول و151 جنيها للقسط الثانى و151 جنيها للقسط الثالث.

5- الصفين الثانى والثالث الثانوى:

203 جنيها للقسط الأول و151 لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

6- الصف الأول الثانوى الفنى بكل أنواعه:

108 جنيها للقسط الأول و56 جنيها لكل قسط من القسطين الثانى والثالث.

7- الصفين الثانى والثالث الثانوى الفنى:

93 جنيها للقسط الأول و56 جنيها للقسطين الثانى والثالث

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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