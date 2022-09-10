انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور – وائل غنيم يعلن رجوعه إلي مصر لفترة مؤقتة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر وائل غنيم منشور له على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ، يعلن فيه عن عودته إلي مصر مرة أخري.

وشارك وائل غنيم متابعيه علي الفيس بوك وتويتر صور لتذكرة رحلته إلي مصر على شركة مصر للطيران، حيث اشتملت على اسمه السداسي، وأنه قادم إلى مصر بشكل مؤقت.

وعلق على الصورة قائلة عليها الحمد لله على لطفه وكرمه، وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي

وأضاف شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم.ذكر أن وائل غنيم عمل كمدير التسويق في جوجل الشرق الأوسط حتي عام 2011، إبان ثورة 25 يناير.