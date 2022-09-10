فصل مدرس إعدادي نهائياً من التعليم.. ارسل رسائل مخلة بالشرف إلى تلميذته

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فصل مدرس إعدادي نهائياً من التعليم بسبب إقامته علاقة جنسية مع تلميذته

رياض - احمد صلاح - أصدرت المحكة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، قرار برفض الطعن المقام من مدرس لغة عربي في مدرسة إعدادية بمحافظة الدقهلية، أقنع طالبة في الصف الثاني الإعدادي بأن يعطيها درس خاص وبعدها أقام معها علاقة جنسية عن طريق محادثات على واتس آب وفيس بوك

وقضات المحكمة بمجازاته بأن تفصله نهائياً من خدمته في التعليم، وأوجبت على كل مديري المدارس ووكلاء الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن كل حوادث التحرش التي تحدث من المعلمين في حالة خلو الأوراق منه، وهذا حتى لا يفلت المعلم من العقاب الجنائي.

وحرصت المحكمة على توجيه في حكمها العديد من الرسائل إلى أولياء الأمور والمعلمين بأن يتم التصدي إلى ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلالها في العلاقات الجنسية من خلال السوشيال ميديا، وأن أولها مهمة التربية والتعليم لإعداد الإنسان المصري من طفولته إلي الكبر.