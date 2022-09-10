انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة إكثر من 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ”الفيوم” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 11 شخص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع ظهر اليوم، السبت، لسيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي اتجاه اسيوط بعد الإقليمى في نطاق محافظة الفيوم.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الفيوم بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفى العام ،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.