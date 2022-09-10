انت الان تتابع خبر حقيقة صفع طالبتين بالقلم في تجارة الإسكندرية بمكتب العميد.. اعرف اللي حصل كله والان مع التفاصيل

حقيقة صفع طالبتين بالقلم في تجارة الإسكندرية بمكتب العميد اليوم

رياض - احمد صلاح - قامت كلية تجارة جامعة الإسكندرية بإصدار أول بيان رسمي حول ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، بتعرض طالبتين من الكلية إلى الصفع من عميد الكلية اليوم السبت بسبب تجاوزات حدثت من الطالبتين في حق الكلية.

وطبقاً إلى البيان الذي تم نشره حول تعرض طالبتين في جامعة الإسكندرية إلى الصفع خالي تماماً من الصحة، وأن الطالبتين تجاوزوا في حق الكلية داخل مكتب العميد في حضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا التجاوز.

وقال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة في الإسكندرية، إن ما يحدث من تجاوز في حق أعضاء هيئة التدريس، ويعتبر بمثابة ردة للخلف، وأيضاً مخالفة ظاهرة للتقاليد الجامعية التي تربينا عليها، وهو أمر غير مقبول بالمرة، والطالبتان معرضتان للفصل لحصولهم على 3 إنذارات متتالية بسبب أنهم حصلوا على تقدير أقل من 2 من أصل 4.