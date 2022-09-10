محافظ الإسكندرية: تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تم تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على أراضى الدولة تابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحى العامرية ثان غرب المدينة.





وأوضحت سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود، فى بيان اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم التنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، مؤكدة أن جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء يقومون بالمرور على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بشكل يومى، حيث تم اليوم تنفيذ قرارات إزالة على أراضى الدولة التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحى العامرية ثان متمثلة فى إقامة أسوار وتشوينات بالمخالفة للقانون بمساحة قدرها 8 قراريط و9 أسهم.

ومن ناحية أخرى، وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وشن حملات النظافة بشكل دورى، حفاظاً على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.

وذكرت المحافظة فى بيان لها اليوم، أن حى المنتزة أول بقيادة محمد عبدالله سحلول رئيس الحى، شن حملة مكبرة على الفريزة بشارع 19 متفرع من شارع 45، وخلال الحملة تم التحفظ على 15 جوانى قمامة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة، قامت برفع 45 طنا من المخلفات والقمامة، وتفريغ الحاويات بنطاق شوارع النبوى المهندس وعزبة العرب، والحرمين، وبمحيط مساكن طلعت مصطفى، ومدارس الكويت وعبدالسلام عبد الغفار.

وفى حى وسط برئاسة عزة سعد، قامت الأجهزة التنفيذية برفع 30 طن مخلفات متنوعة من شوارع سليمان يسرى ،من داخل كنيسة ومدرسة الميردى ديو وابور المياه، من داخل حديقة الشلالات البحرية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة برج العرب برئاسة علاء يوسف، بكثيف حملات رفع كفاءة النظافة العامة بنطاق المركز والقرى الثلاثة التابعة له، حيث قامت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم وقرى بهيج وأبوصير والغربنيات وتم رفع حوالى 41 طن مخلفات.