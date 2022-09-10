نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022 للحاصلين على 50% والكليات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، لمعرفة كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات، حيث أغلق باب التقديم في المرحلة الثالثة، الجمعة، 9 سبتمبر 2022، وستظهر النتيجة عبر موقع التنسيق خلال ساعات. من أجل أن تقوم وزارة التعليم العالي برفع النتائج من خلاله بعد انتهاء فحص كافة الطلبات المقدمة من قبل الطلاب، حيث يتم قبول الطالب في المكان المناسب لرغباته ومجموعه على أن يكون داخل النطاق الجغرافي له ووفقا للقواعد المقررة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022 للحاصلين على 50% والكليات المتاحة

ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل ثالث مراحل التنسيق يوم غداً الموافق الاربعاء 7 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وبعدها لن يتمكن أي طالب من تعديل رغباته. حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين حتى يوم الخميس الماضي 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023 وذلك بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50%.

قائمة الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة

تربية موسيقية حلوان.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية رياضية بنات أسوان.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنين طنطا.

تربية رياضية بنات طنطا.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية العريش.

تربية رياضية بنين حلوان.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

تربية رياضية بنين المنصورة.

تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنات بور سعيد.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

شروطا وقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات