وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مجلس جامعة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعًا مع مجلس جامعة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ود. عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسادة أعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن جامعة المنيا تعُد واحدة من الجامعات الحكومية المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا في تنمية شمال الصعيد على كافة القطاعات التعليمية والخدمية وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى دور الجامعة في تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال كوادرها العلمية المتميزة.

وخلال الاجتماع، أشاد د. عاشور بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة (نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية - نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية - نائب رئيس الجامعة لربط التوظيف بالبرامج الدراسية)، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجامعات الأهلية والحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية ستطرح خلال العام الدراسي الجديد عددًا من البرامج الدراسية المُتميزة والحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الحالي والمُستقبلي.

ووجه الوزير بأهمية عقد الجامعات الحكومية والأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتميز، لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى ضرورة انتهاء كافة الجامعات من التجهيزات المطلوبة لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

ومن جانبه، قدم اللواء أسامة القاضي التهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأشاد المحافظ بما شهده قطاع التعليم العالي من تطور ملحوظ خلال عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، مشيرًا إلى أن هناك ٢٣ مشروعًا يتم تنفيذها بجامعة المنيا بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه، لافتًا إلى أن التعليم أصبح أحد أهم ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ على الدور التنويري لجامعة المنيا، باعتبارها منبرًا للعلم وعامل أساسي في تشكيل مجتمع المعرفة والابتكار، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا بين الجامعة والمحافظة في مجالات التخطيط العمراني، وتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعة والصحة، لتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة المنيا.

ومن جانبه، أكد د. عصام فرحات أن جامعة المنيا تشهد عددًا من الإنجازات، من أبرزها إنشاء جامعة المنيا الأهلية التي تم إنشاؤها في فترة زمنية وجيزة، بفضل دعم القيادة السياسية غير المسبوق للجامعات الأهلية.

وأضاف د. فرحات أن جامعة المنيا الأهلية ستُحقق أمل الطلاب في الحصول على تعليم متميز في التخصصات المُتنوعة التي تواكب مُتغيرات العصر.

واستعرض القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، خطة الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، وصيانة المباني والمعامل، والورش، وتجهيز المدن الجامعية والقاعات الدراسية لاستقبال الطلاب.