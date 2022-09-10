رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - خلال جولته التفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار، والتي انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة، في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ ( Cop27)، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي للمدينة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على وضع تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحي لها؛ حيث يشمل المشروع ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، ومراكب ولنشات النزهة، إلى جانب الأعلام والخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الإلكترونية.

كما أشار المحافظ إلى أن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، وبروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ هذا المشروع.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ: تتمثل الرؤية المحددة للهوية البصرية في كونها موضوعا شاملا للمدينة لا تتضمن الشعار أو الاسم فقط، وإنما يتسع مدلولها ليشمل الألوان، والخطوط، والعبارات والكلمات والشعارات اللفظية، والطابع العمراني والمعماري أيضًا للمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى وخاصة في منطقة خليج نعمة بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، ومختلف أشكال التلوث البصري، حيث يتم تفعيل الهوية البصرية من خلال مقاييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافيهات، في إطار عملية تطوير شاملة لخليج نعمة الذي يعد من أقدم وأشهر المزارات السياحية.