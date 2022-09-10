نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجل المدني الأون لاين.. خطوات استخراج شهادة الميلاد والرقم القومي من المنزل عبر موقع قطاع الأحوال المدنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عليك الآن الاطلاع على مختلف خطوات استخراج شهادة الميلاد والرقم القومي من المنزل وهوما سييسر الأمر بشكل كبير للحصول على مستخرج رسمي لشهادة ميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، وذلك إلكترونيًا، وبكل سهولة، والاستخراج لمثل تلك الوثائق أون لاين يسهل الأمر ويسرع من الحصول على الإصدار لبدل فاقد، وقيد عائلي، وهو ما يتم من خلال منصة وزارة الداخلية، والمصلحة الخاصة بالأحوال المدنية.
خطوات استخراج شهادة الميلاد والرقم القومي من المنزل
من الممكن أن يتبع المستخدم الخطوات الآتية، والتي تتم بشكل إلكتروني أون لاين على منصة وزارة الداخلية، والخطوات تتم على هذا النحو الآتي:
- الدخول الفوري لبوابة وزارة الداخلية الإلكترونية الرسمية على الشبكة العنكبوتية.
- النقر على أيقونة خدمات إلكترونية.
- يظهر أمام المستخدم عدد اثني عشر خدمة تتم بشكل إلكتروني.
- يتم تحديد الخدمة المطلوبة، وهي استخراج شهادة الميلاد، أو بدل لبطاقة الرقم القومي.
- القيام بخطوة تسجيل كل بيانات الوثيقة المطلوب استخراجها.
- لا بد من سداد الرسوم الخاصة بالخدمة.
- يكون الحصول على مستخرج شهادة الميلاد على الفور بالتوجه لأقرب بريد للمنطقة المتواجد فيها الشخص طالب الخدمة.
استخراج شهادة ميلاد عن طريق ماكينة الأحوال المدنية
من الممكن لكل طالبي تلك الخدمة أن يقوموا بعدة خطوات، وهي التي تيسر عليهم الحصول على المستخرج الرسمي لوثيقة شهادة الميلاد، والخطوات نوضحها كما يلي:
- يتوجه المستخدم لأقرب مقر لماكينة تخص الأحوال المدنية.
- يتم اختيار الزر الخاص بشهادات الميلاد، والذي سيكون متوفر على الشاشة.
- يدخل المستخدم مختلف البيانات المطلوبة.
- اسم الأم لا بد من إدخاله بالكامل، الذي يكون مدون بشهادة الميلاد.
- التأكد من صحة كل البيانات التي تم إدخالها في الماكينة.
- الماكينة ستقوم بعرض خيرات على الشخص تتعلق باستخراج شهادة خاصة به، أو لأحد أقاربه.
- لا بد من سداد القيمة المالية المطلوبة، وذلك كي يتم استخراج الشهادة، وقيمة الرسوم المالية تصل لخمسين 50 جنيه مصري.
- الدفع بنظام كاش، أو من خلال استخدام الفيزا.
- الإصدار يتم على الفور من خلال الماكينة، عليك الانتظار فقط لخمس دقائق، وستحصل على الإصدار السريع لشهادة الميلاد.
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