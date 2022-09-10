أيمن عاشور: الجامعات الخاصة أحد روافد منظومة التعليم العالى المهمة

جدة - نرمين السيد - رافق الوزير، خلال الزيارة أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور علاء عشماوى رئيس جامعة دراية، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2022-2023، وتفقد عدد من المنشآت الجديدة بها.

وأكد الوزير، أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن وجودها يُمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى المصرى، مشيدًا بما حققته هذه الجامعات من تقدم على المستوى التعليمى والبحثى.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، والذى بلغت تكلفته الإجمالية حوالى 600 مليون جنيه، ويضم أحدث الأجهزة الطبية، ويتكون من ثلاثة أدوار، ويقع على مساحة 20 ألف متر، ويستوعب 1500 طالب، وبه 250 وحدة أسنان موزعة على 5 عيادات، بما يسهم فى الارتقاء بالخدمة التعليمية والطبية المقدمة لأهالى محافظة المنيا.

كما تفقد الوزير العيادات الخارجية بمبنى كلية العلاج الطبيعى، والتى تتكون من 17 عيادة، تقع على مساحة 450 مترًا مربعًا، وبها وحدة تمرينات علاجية على مساحة 100 متر مربع، تخدم ما يزيد عن 120 مريضًا يوميًا، وتم عمل 20 ألف جلسة علاجية مجانية خلال العام الماضى، وذلك من خلال برنامج الجامعة للقوافل العلاجية والتى تنقل المرضى مجانًا من كافة أنحاء المحافظة للعيادات الخارجية للمتابعة والعلاج.

وأشاد وزير التعليم العالى بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية فى الجامعة، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها التعليمية التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تتضمن تحسين جودة التعليم العالى، وتحقيق نقلة نوعية فى مخرجاته، لافتًا إلى أن جامعة دراية تُسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى احتياجات سوق العمل.