التعليم العالى: تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة المنيا الأهلية 3.3 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - تفقد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم السبت، مقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، برفقة أسامة القاضى محافظ المنيا، وعصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





اطمأن الوزير على جاهزية الجامعة لبدء الدراسة بها أكتوبر المقبل، مشيدًا بمستوى التجهيزات والإنشاءات التى تحققت خلال فترة زمنية وجيزة وفقًا للمواصفات المطلوبة، لافتًا إلى مواصلة زياراته الميدانية لكافة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ للتأكد من جاهزيتها لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد.

وأكد عاشور أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتى فى إطار المشروع القومى للتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، موضحًا أن هذه الجامعات رُوعى فى تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية.

وأضاف الوزير، أن الجامعات الأهلية تُسهم فى تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يُساهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمى، تُسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة المنيا الأهلية ستبدأ الدراسة بها فى أكتوبر القادم وستطرح برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm - D).

وأوضح المُتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة المنيا الأهلية تقع على مساحة 41.27 فدانًا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 3.3 مليارات جنيه، وتشهد الجامعة تقدمًا كبيرًا فى مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مبانيها، وتم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية وفقًا للجداول الزمنية.

وأضاف المُتحدث الرسمى للوزارة أن مبانى الجامعة يتم تنفيذها طبقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية، منها 3 مبان للقطاع الطبى، ومبنيان للقطاع الهندسى، ومبنى لقطاع العلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تُقدمها تلك الجامعة.