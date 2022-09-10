الموارنة يحتفلون بالذكرى العاشرة لتجليس المطران جورج شيحان

جدة - نرمين السيد - احتفلت الطائفة المارونية بالذكرى العاشرة لتجليس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، مطرانا على كرسى الأبرشية، بإقامة قداس احتفالى بهذه المناسبة فى كاتدرائية مار يوسف المارونية بحى الظاهر فى القاهرة.





ترأس القداس المطران شيحان، وشاركه فى الصلاة كلا من: الأب نبيل رفول، رئيس الرسالة المارونية فى مصر والنائب الأسقفى، والخورى نادر جورج، والخورى نبيل هب الريح، والخورى جو طيره، والخورى فريد مرهج، والخورى جورج خطار، والخورى لويس متى، والأب سمعان جميل. حضر الاحتفالية أبناء الطائفة المارونية من رعايا القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وعددا من الشخصيات الدبلوماسية والدينية منها: القنصل شربل نمر، قنصل لبنان فى مصر، والنائب جميل حليم، رئيس مجلس إدارة كاريتاس مصر، والأب مخول فرحه، الرئيس الأقليمى للرهبانية الكرملية فى مصر، والأخت مارسيل ماركوس، الرئيس العام لراهبات يسوع ومريم القبطيات، والأب فيلبوس عيسى، راعى كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس، وغيرهم. وتلا القداس الاحتفالى ترانيم روحية بهذه المناسبة قدمتها جوقات: كاتدرائية القديس يوسف فى الظاهر، ومار مارون بمصر الجديدة، والقديسة تريزيا بالإسكندرية.

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