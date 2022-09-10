مدبولى يتفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمطار شرم الشيخ الدولى، مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار، والتى انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة، فى إطار الاستعدادات التى تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ "Cop27"، المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل.





وأوضح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى للمدينة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على وضع تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحى لها، حيث يشمل المشروع ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة والتاكسى، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، ومراكب ولنشات النزهة، إلى جانب الأعلام والخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الإلكترونية.

كما أشار المحافظ، إلى أن مشروع الهوية البصرية يأتى تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، وبروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ هذا المشروع.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ: تتمثل الرؤية المحددة للهوية البصرية فى كونها موضوعا شاملا للمدينة لا تتضمن الشعار أو الاسم فقط، وإنما يتسع مدلولها ليشمل الألوان، والخطوط، والعبارات والكلمات والشعارات اللفظية، والطابع العمرانى والمعمارى أيضًا للمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى وخاصة فى منطقة خليج نعمة بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، ومختلف أشكال التلوث البصرى، حيث يتم تفعيل الهوية البصرية من خلال مقاييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافيهات، فى إطار عملية تطوير شاملة لخليج نعمة الذى يعد من أقدم وأشهر المزارات السياحية.