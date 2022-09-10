القوى العاملة: فرصة للتدريب على 3 مهن بالدقهلية

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وأوضح طارق البنا وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى: التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، والتبريد والتكييف، على أن تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة.
وأضاف وكيل المديرية، أن التقديم متاح فى مراكز التدريب المهنى، مشيراً إلى أن التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة، وأن المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة.
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