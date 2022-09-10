التضامن تنظم ورشة عمل «معالجة الدعاوى القضائية والاستجابة السريعة»

جدة - نرمين السيد - شهدت الورشة التى ضمت مديرى إدارات الضمان الاجتماعى والشؤون القانونية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالجمهورية وكوادر العمليات الميدانية ومسؤولى التظلمات بالبرنامج على مدى 6 أيام عمل، استعراض إنجازات برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" والحالات المستهدفة وإجمالى الحالات المستفيدة، والهيكل الإدارى الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية ومهام إدارات الدعم النقدى والدعم العينى والبحوث والاستحقاقات فى ظل متطلبات المرحلة القادمة.

كما تناولت الورشة مشاكل الدعاوى القضائية الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة" والتعريف بالقرار الإدارى وأنواعه الآثار السلبية المترتبة على صدور أحكام قضائية فى دعوى"تكافل وكرامة" وطبيعة القرارات الصادرة من لجان التوفيق فى المنازعات والإجراءات التى يتعين اتخاذها بشأن الدعاوى القضائية بما يحقق مصلحة المواطن والسرعة فى البحث وحل الشكاوى ومعايير الإقصاء المحدثة للبرنامج.

واستعرضت الورشة ما شهدته منظومة الشكاوى والتظلمات من تحديث وتطوير هدفه تحقيق سرعة الإنجاز وسرعة الاستجابة، كذلك ما شهدته المنظومة من ميكنة وتسليم بطاقات تكافل وكرامة للمواطنين بمنازلهم.

وشهد الورشة حضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية والدكتور ووائل محمود استشارى التظلمات بالبرنامج، وحسام الزمر الاستشارى المالى لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهيثم سيد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، وقام على التدريب كوادر العمل بالوزارة ومسئولى برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.

الجدير بالذكر أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدى مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.