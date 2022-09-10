القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل بالدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل ، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنزلة والسنبلاوين واجا وميت غمر.

واوضح طارق البنا وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى : التفصيل والحياكة ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، على ان تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة .

وأضاف وكيل المديرية ان التقديم متاح فى مراكز التدريب المهنى، مشيراً إلى ان التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، وان المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة .