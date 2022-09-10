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القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل بالدقهلية

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 3 مهن يحتاجها سوق العمل ، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنزلة والسنبلاوين واجا وميت غمر.

واوضح طارق البنا وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى : التفصيل والحياكة ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف ، على ان تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة .

وأضاف وكيل المديرية ان التقديم متاح فى مراكز التدريب المهنى، مشيراً إلى ان التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، وان المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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