وزير التعليم العالي ومحافظ المنيا يتفقدان مبنى ”دار العلوم” الجديد و”مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - في جولة تفقدية، صباح اليوم، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور لجامعة المنيا والتي رافقه خلالها اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا و الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا؛ لمتابعة مستجدات العمل ومؤشرات الإنجاز داخل الجامعة، والتي بدأها بزيارة لمبنى دار العلوم " تحت الإنشاء " المُصمم بطراز معماري مميز يتناسب مع عراقة الكلية ومسماها، حيث تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 97%؛ ليكون جاهزًا لاستقبال اكثر من ١٠ الاف طالبًا وطالبة بداية من هذا العام الدراسي 2022/2023.

شملت الزيارة تفقد الأجنحة الإدارية والأكاديمية لمبني كلية دار العلوم الجديد، بما يشمله من 12 فصل تعليمي بسعة 200 طالبًا و8 معامل حاسب آلي و4 معامل صوتيات و7مدرجات بسعة 1000 طالبًا، وقاعات للمناقشات ومكاتب لقيادات الكلية، والمكاتب الإدارية.

كما واصل وزير التعليم العالي زيارته بتفقد ومتابعة جاهزية مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي أُنشأ وفق خطة الجامعة المتكاملة للتطوير نحو التحول الرقمي وتحقيق الشفافية وتقييم مخرجات العملية التعليمية والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية كبديل للاختبارات الورقية التقليدية.

واستعرض الدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة القدرة الاستيعابية المستهدفة التي تميز بها المركز والتي تصل لما يزيد عن 3600 جهاز حاسب آلي بعد تنفيذ أسبقيته الثانية؛ لأداء الاختبارات الإلكترونية لجميع طلاب الجامعة، حيث نجحت الجامعة في أداء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي هذا العام، بكامل اعداد الطلاب بالأسبقية الأولي بالجامعات للاختبارات الالكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 وذلك بسعة 1080 جهاز حاسب آلي واعداد القاعات التي تستوعب باقي الاسبقيات حتي تصل الي العدد المستهدف في الفترة القادمة لأداء جميع طلاب الجامعة اختباراتهم الإلكترونية.

والجدير بالذكر، أن فعاليات الجولة التفقدية ستستمر لتشمل زيارة لمستشفى المنيا الجامعي "ثلاثي الأجنحة" وملحق العمليات الخاص بها