أيمن عاشور: مستشفى المنيا الجامعى صرح طبى متميز وإضافة لمنظومة الصحة

جدة - نرمين السيد - رافق الوزير، أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالمنيا، والدكتور حسام شوقى عميد طب المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا متميزًا، ويُمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، نظرًا للدور الكبير الذى سيقوم به فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالى محافظة المنيا، والمحافظات الأخرى المجاورة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل وغير المسبوق للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بالمستشفى 204 ملايين جنيه، ويتكون من 9 أدوار، بقدرة استيعابية 292 سريرًا، ويضم 12 عيادة خارجية "عظام، باطنة، وأمراض نفسية، عمليات صغرى"، و32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات، وفصول دراسية، وعنابر مرضى، وغرف أطباء وتمريض، موضحًا أن المستشفى ملحق به مجمع للعمليات والعناية المركزة على مساحة 40000 م، بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، أن المستشفى يُمثل نقلة نوعية فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المنيا، موضحًا أن المشروع يتكون من مبنى رئيسى، ومجمع العمليات والعناية المركزة، وأن المرحلة الأولى للمبنى الرئيسى شملت تشطيب مساحة 2600 م2 للدور الأول، ويضم 3 غرف للعمليات جراحة المناظير وعنبرًا للإقامة، به 13 سريرًا، وغرفة العناية المركزة بها 8 أسرة، والتعقيم المركزى، وغرف الأطباء والتمريض، وتجهيز المرضى.

وأضاف فرحات أن المرحلة الثانية للمبنى الرئيسى شملت استكمال الدور الأول على مساحة 2800 م2، ويحتوى على 6 غرف للعمليات، و3 عنابر عناية مركزة بسعة 27 سريرًا، وغرف أطباء، و4 غرف سيمينار، مشيرًا إلى أن الدور الأرضى يُقام على مساحة 5500 م2 ويضم أماكن انتظار المرضى، ومعامل التحاليل الطبية، وغرف الأشعة، وقسم العلاج الطبى، والمكاتب الإدارية، وقاعات السيمينار، والمبانى الخدمية.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا إلى أن مكونات المرحلة الأولى شملت مبنى العيادات الخارجية، بإجمالى مسطح 750 م2 ويضم الدور الأرضى 14 عيادة خارجية، وأماكن انتظار، ويضم الدور الأول 18 عيادة خارجية، وأماكن انتظار، ويشمل الدور الثانى 20 مكتبًا إداريًّا، لافتًا إلى أن المبانى الخدمية التابعة للمستشفى "ثلاثى الأجنحة" تحت الافتتاح، شملت الكوبرى، والموقع العام، ومبانى "الكهرباء، خزان الحريق، الغازات، الغلايات، الشيلرات".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المستشفيات الجامعية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثمانى الماضية، حيث بلغ عددها 120 مستشفى، بزيادة 32 مستشفى، بتكلفة 19.5 مليار جنيه، مقارنة بعام 2014، مشيرًا إلى أن هذا الدعم من الحكومة المصرية يأتى فى إطار إيمانها بالدور الرائد لهذه المستشفيات على مستوى التعليم الطبى، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية