عاجل- السيسى يوجه بتقديم التسهيلات للإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9,2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء".
وقد وجه الرئيس بتقديم التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية فى هذا المجال، وذلك فى ظل الاهتمام الذى توليه مصر لمواكبة التوجه العالمى بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والتى تأتى فى إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.
من جانبه؛ أعرب رئيس شركة FFI الأسترالية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنا القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التى يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، التى تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء، ومؤكداً حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر فى هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من انتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
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