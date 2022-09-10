التعليم العالى: إنشاء مبنى كلية دار العلوم الجديد بالمنيا بـ 100 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تفقد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، مقر جامعة المنيا، يرافقه أسامة القاضى محافظ المنيا، وعصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك للاطمئنان على استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2022/2023.





بدأ الوزير زيارته للجامعة بتفقد سير الأعمال التجهيزية داخل مبنى كلية دار العلوم الجديد، والمقرر افتتاحه مع بداية العام الدراسى الجديد، وبلغت تكلفته الإجمالية 100 مليون جنيه، ويُقام على مساحة 3700 م2، ويضم جناحًا للخدمات التعليمية، به 16 مكتبًا للشئون الإدارية والمالية، وشئون الطلاب والخريجين والدراسات عليا، و12 فصلاً تعليميًّا، بسعة 200 طالب للفصل الواحد، و8 معامل، بسعة 50 طالبًا، و4 معامل صوتيات، بسعة 70 طالبًا، و6 مدرجات، بسعة 500 طالب للمدرج الواحد، ومدرج بسعة 1000 طالب، ومكتبة عامة، تسع 600 قارئ، ومكتبة دراسات عليا، وكافتيريا، ومصلى.

كما تضم الكلية مبنى إداريًّا وأكاديميًّا، به مكاتب لقيادات الكلية، بالإضافة إلى 7 أقسام دراسية، وقاعتين لمناقشة الرسائل العلمية، تسع 300 فرد، وقاعة ضيافة، فضلاً عن 14 غرفة كنترول للامتحانات.

ومن ناحية أخرى، تفقد الوزير مركز الاختبـارات الإلكترونيــة بالجامعة، والذى يأتى فى إطار خطة الجامعة المتكاملة نحو التحول الرقمى، ويستوعب ما يزيد عن 4000 جهاز حاسب آلى.

وأشاد الوزير بإمكانيات المركز التى ستعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير وتحديث برامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها؛ بما يتوافق مع أعداد الطلاب، وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة، إضافة إلى تأهيل الكادر الإدارى والفنى على ما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة، وتكوين بنوك الأسئلة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة الجامعات والمعاهد المصرية، وأنها تُمثل جزءًا من منظومة التحول الرقمى التى تسعى الوزارة إلى تنفيذها وفقًا لرؤية مصر (2030).

ومن جانبه، أشار عصام فرحات إلى نجاح الجامعة فى أداء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبى (طب، صيدلة، طب أسنان، تمريض) بكامل أعدادهم بالأسبقية الأولى بالجامعات للاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022، وذلك بسعة 1080 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى إعداد كافة كبائن الحاسب الآلى والقاعات التى تستوعب باقى الأسبقيات؛ حتى تصل إلى العدد المستهدف فى الأعوام القادمة، بما يُمكن جميع طلاب الجامعة من أداء اختباراتهم الإلكترونية على النحو الأمثل.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن المنشآت والتوسعات الجديدة بجامعة المنيا تعكس قدر الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وتعظيم مكونات البنية التحتية بها، لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تُساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الثمانى الماضية إلى 27 جامعة، مقارنة بـ 24 جامعة فى عام 2014، بإضافة جامعات (الوادى الجديد، مطروح، الأقصر) كما تم زيادة عدد الكليات الحكومية إلى 516 كلية، فضلاً عن التوسع فى البرامج الجديدة؛ بما يؤكد على دعم الدولة المصرية للتعليم العالى من خلال منظومة الجامعات الحكومية.