عاجل.. السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "سكاتك".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وقد أكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجى نظراً للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً فى ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة سكاتك عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذى توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة لاسيما فى ضوء الاستعدادات الجارية؛ لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ فى شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة فى هذا المجال.