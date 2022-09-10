وزير الصحة يتفقد مستشفى الهرم ويوجه بتطوير معامل مدارس التمريض

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطوير المعامل الملحقة بمدارس التمريض المتواجدة داخل المستشفيات، وتجهيزها بأحدث وسائل التدريب العملى، بنظام "OSCE Lab"، لضمان كفاءة التقييم العملى للمهارات الإكلينيكية، بما يساهم فى صقل مهارات كوادر التمريض، والذى ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، لمستشفى الهرم التخصصى بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، فى إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتى القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على أى عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد مبنيى المستشفى بأقسامهما المختلفة، حيث يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 225 سريرًا بالقسم الداخلى، و95 سرير رعاية مركزة، مشيرًا إلى أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، ويمتلك إمكانيات ضخمة تتناسب مع موقعه الجغرافى الذى يخدم قطاع كبير من سكان محافظة الجيزة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على أعمال تطوير قسم العمليات، والذى يضم 10 غرف عمليات، حيث يُجرى المستشفى التدخلات والعمليات الجراحية بمختلف بأنواعها (كبرى، متوسطة، صغرى)، كما تفقد الوزير وحدة القسطرة القلبية، مشيدًا بمعدلات العمل اليومية بها، حيث تستقبل حوالى 94 حالة شهريًا، كما تفقد قسم الغسيل الكلوى والذى يعمل بطاقة 18 ماكينة، مشددًا على متابعة أعمال الصيانة الدورية للماكينات والأجهزة الطبية بالقسم.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد معهد التمريض الملحق بالمستشفى، والذى يضم 5 فصول، بإجمالى 150 طالب، مشددًا على أهمية جودة مخرجات العملية التعليمية لمدراس التمريض الملحقة بالمستشفيات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية، والوقوف على مدى رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما حرص الوزير على التواصل مع أحد المرضى من ذوى الهمم، والذى تواجد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية، واطمأن على حالته الصحية.