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وأوضح أحمد راشد، وفقا لبيان صحفى، أنه تم إجراء بحث اجتماعى لحالة المواطن للوقوف على سبل تسهيل الظروف المعيشية له حيث تبين أنه يعول أسرة مكونة من 3 أفراد وأبنائه فى مراحل تعليمية مختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت.
وأشار محافظ الجيزة أنه تم التوجيه على الفور بتوفير محل بديل حضارى له وتجهيزه بمستلزمات التشغيل والعمل به بدلاً من الوقوف بالطريق العام بالمخالفة لما يعكسه ذلك من مظهراً غير حضاريا وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.
من جانبه أعرب المواطن مصطفى شعبان عبد المعبود عن فرحته الغامرة باستجابة محافظ الجيزة وتوفير محل له داعيا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لما فيه صالح المواطنين، مؤكداُ ان المحل سيساهم فى توفير مقر حضارى له للعمل بعيداً عن نهر الطريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب رصد حالته.. محافظ الجيزة يسلم محلا حضاريا لصاحب عربة فول الدقى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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