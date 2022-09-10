رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لمتابعة استعدادات تنظيم مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP27)، أن تقدم للعالم نسخة مميزة للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال؛ بهدف تسريع وتيرة العمل المناخى من أجل البشرية، مشددة على أنه مؤتمر دولى يخرج من حضن القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد مع وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة بدولة زامبيا، على هامش مشاركتها فى النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.
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