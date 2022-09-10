ضبطية قضائية.. 200 مفتش يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، داعياً "المفتشين الجدد" إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والانضباط؛ لتحقيق أهداف الوزارة فى إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة لدعم النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية والمشاركة فى بناء "الجمهورية الجديدة".

وأوضح "الوزير" الى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان ، موجها باعطاء الاولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشآت التى تمثل خطر وأن تكون هى الأولى بالتفتيش نزولا إلى المنشآت الأقل عددا، منوها إلى أهمية تلقى المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميدانى، وقال إنه يجب على كل مفتش أن يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها، وأن يكون ملما بالقوانين ذات الصلة.

وعقب تأدية "المفتشين" اليمين القانونية ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتى بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعى اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد"، أكد الوزير أن رسالة "التفتيش" هى المشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوزانة.

وأوضح أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا فى ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كافة أطراف العملية الانتاجية بتطبيق القانون، مشيراً الى أن "الوزارة" ستقدم كافة أشكال الدعم للإدارات، ومكاتب التفتيش بالإمكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر، وتنظيم حملات توعية اعلامية على أكثر من مستوى وبأكثر من وسيلة لتوضيح أهمية التفتيش وأهدافه ومردوده الإيجابى على أصحاب الأعمال والعاملين وعلى الاقتصاد والتنمية.