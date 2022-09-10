حياة كريمة.. «التضامن» تطلق قافلة طبية بقرية النزلة فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بإطلاق قافلة طبية تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة الأزهر على مدار يومين، لمركز يوسف الصديق قرية النزلة بمحافظة الفيوم.

وأكدت القباج، أن الوزارة تتعاون فى هذا الشأن مع جامعة الأزهر فى إطار تقديم الدعم الخدمى والمجتمعى للقرى الأكثر احتياجا، وتتضمن القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والاقتصادية التى تستهدف تنمية المواطن وتيسير تقديم الخدمات له.

ومن جانبه أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن القافلة هى الثانية لمحافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحرص الجامعة على التنفيذ والمشاركة فى جميع المبادرات الرئيسية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة يشارك بها 11 تخصصا طبيا، و32 طيبًا بشريا، و15 عضو هيئة تدريس فى جميع المجالات التنموية.

وشملت القافلة التى استمرت أعمالها لمدة يومين العديد من الأنشطة والبرامج، وتضمنت توفير الكشف الطبى للأهالى بالعديد من التخصصات من الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والباطنة والجهاز الهضمى وعيادات خصوصا لتنظيم الأسرة والتحاليل الطبية إضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف مع توفير الأدوية.

كما وفر الهلال الأحمر المصرى اللقاحات اللازمة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأهالى، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة دعم نفسى واجتماعى وأخرى لصحة وسلامة الأطفال، وتم توزيع 1500 حقيبة وقائية، فضلًا عن توزيع 500 شنط مدرسية بمحتوياتها، بالإضافة إلى كراتين غذاء.

ومن خلال برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تم تنظيم ورش تعريفية بالمشروع فى القرية وتنفيذ جلسات تحفيز على العمل إضافة إلى تسليم مشروعات متناهية الصغر لمستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.

وتضمنت القافلة تنفيذ أنشطة زراعية وبيطرية، حيث تم توفير الرعاية البيطرية من التحصينات والعلاجات المختلفة، إضافة إلى عقد ندوات بيطرية لتوعية الأهالى، وعلى الجانب الزراعى تم زراعة شتلات فاكهة وتنظيم الندوات الزراعية عن رعاية وإنتاج المحاصيل الزراعية.

وعلى الجانب التوعوى تم تنظيم الندوات الاجتماعية مثل مناهضة العنف ضد المرأة والتطرف وندوات التوعية الصحية والبيطرية للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بمحو الأمية.