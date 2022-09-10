وزير التنمية المحلية ينعي أحد العاملين بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - نعى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بخالص الحزن والأسى السيد/ محمد على عبد الجواد (٤٢ سنة) أحد السائقين بالوزارة، والذي وافته المنية اليوم "السبت" خلال تلقيه العلاج بمستشفى العلمين النموذجي، عقب إصابته في الحادث المروري الذي تعرض له موكب وزير التنمية المحلية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال اللواء هشام آمنة في بيان للوزارة، إن السائق الراحل كان يتميز بالإخلاص والتفاني في العمل طوال فترة تواجده بالوزارة، وكان يشهد له زملائه بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

ووجه وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة العمل علي انهاء كافة الاجراءات الخاصة بخروج الجثمان من المستشفي لإنهاء مراسم الجنازة وتقديم كل التيسيرات لأسرة الفقيد .