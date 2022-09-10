الداخلية تُطلق نسخة مطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر موقعها الرسمى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" فى إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد الإجراءات التى من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية بما يسهم فى تقديمها فى سهولة ويسر.





وذلك لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر (شهادة ميلاد – شهادة وفاة – قسيمة "زواج / طلاق" – قيد "عائلى ، فردى" – بطاقة رقم قومى "بدل فاقد / بدل تالف" – استمارة رقم قومى "عادية / مستعجلة / مميزة" – بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة) من (هنا) ويقوم على تنفيذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقى وفحص الطلبات الواردة من المواطنين وتنفيذها وإرسالها للمواطنين طالبى الخدمة بمحال إقامتهم، كما تم استحداث خدمة استخراج وثائق القطاع المترجمة "مسبقاً" (شهادة ميلاد – شهادة وفاة – وثيقة طلاق – قيد عائلى – قيد فردى)، وذلك لـ(23) لغة أجنبية وكذا تحديث آليات التقدم للحصول على الخدمات لتضمين وتطبيق تعليمات وشروط الإصدار لبطاقة الرقم القومى وذلك؛ لتحسين فرص قبول الطلب وعدم تسجيل طلبات تجديد الرقم القومى التى لا يسمح بإصدارها دون حضور المتقدم إلى موقع السجل المدنى، بالإضافة إلى دعم التصفح والتشغيل على الهواتف المحمولة والحاسب اللوحى من خلال ذات الموقع، وإدراج وسائل لشرح الخدمة وآلية الحصول عليها. يأتى ذلك استمرارا لسعى وزارة الداخلية؛ لتطوير وتحديث جوانب الخدمات الجماهيرية بما يسهم فى التيسير على المواطنين، وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة.

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