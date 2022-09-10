رئيس الدستورية العليا يُثمن حرص السيسى على التعاون القضائى مع إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار بولس فهمى - فى كلمته خلال افتتاح اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية - إن استمرار نجاح دورات الاجتماع يعكس عزم المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا على تحقيق الضمانات الدستورية لحرية ورخاء شعوبها وحقوقهم فى التنمية.

وأشار إلى نجاح الدورات السابقة فى الوصول إلى توافق فى قضايا دستورية هامة تشغل العالم والقارة الإفريقية ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الهجرة غير المشروعة ودعم الرقمنة ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الاجتماعات استفادت من تنوع الثقافات الدستورية بروافدها المحلية والدولية للمشرعين والتنفيذيين من الوصول إلى آراء جادة.

وأوضح أن الاجتماعات السابقة وضعت الأطر النظرية والدستورية فى سبيل تحقيق هدف أسمى يكمن فى تنمية الشعوب الإفريقية وهى عنوان ومرجع يصبو إليه الاجتماع فى دورته السادسة ومنها المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعى تتعاضد لتشكيل نسيج واحد نحو تنمية الشعوب.

وكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن ضرورة الحاجة إلى وسيلة لاستمرار تبادل الرؤى بين الأشقاء الأفارقة فى المجال الدستورى، ومنه جاءت الحاجة لتدشين ملتقى بحثى يكون عمله التطبيق العملى لمخرجات اجتماع القاهرة السادس.

من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر عازمة على أن تبقى، كالعهد بها دائما، راعية للدول والشعوب الإفريقية، وحريصة على أن تحتضن كل إفريقى مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن القارة ويعزز جهود التنمية بها.

وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - فى كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية - حرص القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التعاون الإفريقى فى مختلف المجالات، ومنها بينها الجوانب القضائية الدستورية.

وأشار إلى أن وعى القيادة السياسية بأهمية التعاون القضائى الدستورى بين الدول الإفريقية، يجسد حرص مصر على هذا التعاون، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع سنويا بالقاهرة، أصبح شاهدا على الإرادة الصلبة للشعوب الإفريقية، كما أن مداولات القضاة الدستوريين الأفارقة، هى جوهر لقاءاتهم وتعكس الإخلاص والرغبة الأكيدة للتوصل نحو الحلول لكل المشاكل والقضايا، وهو الأمر الذى لم يعد مستغربا معه أن يكون النجاح حليفهم.

وشدد على أن التوجيه الرئاسى المصرى بالتعاون القضائى الدائم بين مصر والدول الإفريقية، وإطلاق منصة إلكترونية للأحكام القضائية الدستورية الإفريقية، يعكس الاهتمام المصرى الكبير بأوجه التعاون مع إفريقيا ودولها وشعوبها، حيث تولى الدولة المصرية أهمية بالغة للتعاون فى هذه المجالات.

بدوره، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، ملتقى بالغ الأهمية حيث يجمع صفوة العقول الدستورية الإفريقية.

وقال وزير العدل - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع - إن رعاية الرئيس السيسى للاجتماع، تمثل تأكيدا من الدولة المصرية على أهمية الشراكة الإفريقية فى جميع المجالات وتقديرا لدور القضاء الدستورى فى حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على التوجيه بتوفير كل عوامل النجاح لهذا الحدث القارى رفيع المستوى.

وشدد على أن التعاون القضائى الإفريقى، يمثل ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التى تواجهنا وعلى رأسها التنمية الشاملة، بحسب انها معبرا للرخاء والاستقرار للشعوب، بما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن الحق فى تنمية الشعوب بوصفه عنوانا للاجتماع، هو حق من الحقوق الجماعية الذى يكفل للجميع الاستفادة من عوائده فى إطار من العدالة والإنصاف والمساواة.. متابعا: "هذا الحق على تماس مع حقوق أخرى مثل العدالة وحسن استغلال الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، والعهود الدولية أفردت لهذا الحق مكانة كبيرة، وحماية القضاء الدستورى لها يأتى فى مواجهة أى محاولات للإخلال بجوهره، بما يساهم فى أن تنطلق الشعوب نحو التنمية فى سياج من الحماية الدستورية".

وأكد أن انعقاد الاجتماع سنويا فى القاهرة، أصبح تقليدا تحرص معظم الدول الإفريقية على المشاركة فى أعماله، حيث يعالج قضايا مهمة لا تنفصل عن واقع الحياة التى نعيشها.. مثمنا دور المحكمة الدستورية المصرية فى وضع حجر الأساس فى تطوير هذا المحفل رفيع المستوى كمنظومة قارية للقضاء الدستورى ووضع بنية قضائية متجانسة.

وأشاد وزير العدل بدور الأشقاء فى الدول الإفريقية، الذين حرصوا على المشاركة، إيمانا بأهمية العمل المشترك بين دول القارة الإفريقية، لا سيما فى ضوء رصيدهم التراكمى من أحكام ومبادئ ونتاج تلاقى هذه الكوكبة القضائية التى ستترك بصمة واضحة المعالم على التنمية الإفريقية.

من ناحيته، قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع، إن مصر سنت سنة حميدة، بعقد لقاءات متواصلة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وتضم أنبغ العقول الإفريقية لدعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية وتوثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف المستشار النجار - فى كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع - "أن القارة الإفريقية جمعتنا بين أحضانها، دولا متجاورة، ولهذا استقرت إرادتنا على أن يكون تعاوننا على اختلاف أعراقنا وأدياننا هو السبيل لتوحيد جهودنا، ومن كان الاجتماع اليوم لنتباحث ونتداول فى مستجدات القضايا الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول والاستفادة من مخزوننا الحضارى".

وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد فى ظل ظرف تاريخى دولى دقيق، حيث تواجه بلداننا الإفريقية ظروفا جراء التوترات الدولية المتعددة فى أصقاع الأرض، على نحو يلقى، جراء تداعياتها، بأعباء كبيرة على جميع دول العالم.

وشدد على أن الضمير الوطنى يستوجب أن نعمل جميعا، كل فى حدود تخصصه، فى سبيل تقديم الحلول القانونية التى تساعد على تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف تبادل الخبرات حول المستجدات.

ولفت إلى أن اختيار عنوان "دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية" لاجتماع القاهرة السادس، يأتى باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الهدف الأسمى وطوق النجاة وأمل الشعوب الإفريقية نحو للانطلاق نحو غد مشرق والسبيل لتجاوز الصعوبات.

وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تؤمن أن الدستور يقدم مفاتيح الانطلاق نحو الأفاق الرحبة مع كافة جهود الدول، مضيفا: "الدستور هو الذى يرسم معالم الاستقرار القانونى الذى يهيئ البيئة الخصبة للانطلاق الاقتصادى"، مشيرا إلى أن الاجتماع سيوفر فرصا ثمينة لتبادل الرؤى والاستفادة من خبراتنا جميعا سعيا لتوطيد دعائم التعاون المثمر والبناء.