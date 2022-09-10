الجامعات التكنولوجية إضافة جديدة لإعداد خريج قادر على المنافسة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى دور الجامعات التكنولوجية لإعداد خريج قادر على المنافسة:- وتستهدف الجامعات التكنولوجية استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى. ويحصل خريجى الجامعات التكنولوجية على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

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