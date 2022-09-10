وزيرة الاستثمار السودانية: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية

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وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، بوزيرة الاستثمار السودانية، معربا عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السودانى، والعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال فى البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية فى مصر والسودان والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن الاهتمام بالتعاون مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات فى العديد من المجالات المتعلقة بالترويج للاستثمار، ومجال تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفى هذا الإطار، أبدى المستشار محمد عبد الوهاب، ترحيبه الكامل بالتعاون المشترك والمستمر مع الأشقاء السودانيين مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة والاستعداد الكامل لنقل خبرات الهيئة لعدد من الكوادر السودانية فى المجالات الاستثمارية المختلفة، وذلك من خلال وضع خطة عمل محددة بإطار زمنى يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، عبرت أحلام مدنى، عن سعادتها بعقد هذا اللقاء، الذى يأتى بالتزامن مع اعتزام وزارتها إنشاء هيئة حديثة للاستثمار بدولة السودان، معربة فى الوقت نفسه عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال، خصوصا آليات التعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين، وإعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية، إلى جانب الربط بين المركز الرئيسى للهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة والفروع التابعة لها بمختلف المحافظات.
وخلال حديثها، أشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان بما قامت به الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات تشريعية وإصدار قرارات لتحفيز القطاع الخاص أسهمت بدورها فى تهيئة بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
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