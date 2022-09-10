وزير الصحة يُعلن بدء التشغيل التجريبى لمستشفى شبرامنت المركزى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبى لمستشفى شبرامنت المركزى، بمحافظة الجيزة، وذلك بعد انتهاء 100% من أعمال الإنشاء التطوير للمستشفى، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمى، مؤكدًا أهمية المستشفى باعتباره من المنشآت الطبية الذكية.





يأتى ذلك ضمن الجولة الميدانية التى بدأها الوزير صباح اليوم السبت، للمرور على عدد من المنشآت الطبية بمحافظتى القاهرة والجيزة، لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير، وتذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول البرنامج الوظيفى للمستشفى، حيث تبلغ مساحته 2600 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسى يضم 3 طوابق، بسعة 65 سرير، تشمل أسرة (رعاية مركزة، متوسطة، رعاية أطفال، رعاية حروق)، موضحا أن الوزير تفقد ووحدة الغسيل الكلوى، والتى تصل سعتها إلى 7 كراسى، كما تفقد قسم حضانات الأطفال بسعة 7 حضانات.

وتابع أن الوزير حرص على تفقد أقسام (الرعاية المركزة، العمليات الجراحية، العيادات الخارجية)، كما تفقد غرف الإقامة الداخلية، واطمأن على جودة وجاهزية غرف وأقسام المستشفى، بعد أن تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية وغير الطبية، لتقديم أفضل خدمة طبية، بالإضافة إلى تفقد غرفة المراقبة بالكاميرات، ومخزن الأدوية، وغرفة الفرز.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد العيادات الخارجية وتشمل تخصصات (باطنة، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أمراض جلدية، جراح مخ وأعصاب)، منوها إلى أن الوزير اطمئن على صيانة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى.

وقال إن الوزير وجه بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية، ووضع آلية عمل مُطورة لنظام استقبال المرضى، مؤكدًا أهمية المستشفى، نظرا لموقعه الجغرافى، وكونه يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور سامح العشماوى وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة.