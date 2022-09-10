محافظ المنيا يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - استقبل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالديوان العام للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

أكد المحافظ أن الجامعة شريكاً أساسياً للتنمية بكافة القطاعات الخدمية، إضافة لكونها وسيلة للتنمية والتطوير والتوعية في المحافظة من خلال الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية، ومشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج في القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن يرافق المحافظ الوزير ، خلال افتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة المنيا ، حيث ستشمل تفقد مبنى كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وزيارة تفقدية لمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، وتفقد مستشفى المنيا الجامعي الجديد وملحق العمليات والعنايات المركزة، وزيارة جامعة دراية بمدينة المنيا الجديدة والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.

هذا وستبدأ الزيارة باجتماع لمجلس الجامعة وعرض تقديمي للمشروعات المقامة على أرض الجامعة.