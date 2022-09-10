وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مُلتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، حول مُلتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية تحت شعار "إعداد القادة العام"، بمشاركة ١٣٠ طالب وطالبة خلال الفترة من 6 - 9 سبتمبر ٢٠٢٢.

وأوضح التقرير أن الملتقى تضمن محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، والتي ناقشت ارتباط التنمية، بالأمن القومي ودور التخطيط في تحقيق التنمية، وكذلك تحديات تحقيق التنمية فى المجتمعات وتهديدات الأمن القومى، ومنها الفساد وكيفية مواجهته، وضرورة التحري والبحث عن المعلومة، وكيفية تأثيرها على الأمن القومي.

وأفاد التقرير بعقد محاضرة بعنوان "محاربة الفكر المُتطرف" وتطرقت إلي تأثير الفكر المتطرف على الأمن القومي وسُبل مواجهته، وكذلك تقديم محاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة، ودورها فى وظائف المستقبل، وتناولت المحاضرة الخلفية التاريخية للذكاء الاصطناعي، ومقترح الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والرؤية المصرية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات.

كما تضمنت فعاليات المُلتقى، إقامة صالون معهد إعداد القادة والذي عُقد بعنوان "الثقافة والتنوير" في مواجهة الأفكار المُتطرفة بحضور لفيف من المُفكرين، وتضمن مناقشة الإعلام الثقافي والتحديات الراهنة، وأيضًا البرامج الثقافية والخطاب الإعلامي وكشف مُخططات القوى المُعادية، إلي جانب سُبل استخدام الإعلام الرقمي في تثقيف الأجيال ومستقبل تدريس الإعلام الثقافي في الكليات، بالإضافة إلي مناقشة مخططات الإعلام المعادي ونشر الأفكار المتطرفة، ودور الوعي في مواجهة التطرف، وإبراز دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي والمُساهمة في التنمية الشاملة، وسُبل التثقيف الإعلامي للشباب، ودور الثقافة في تشكيل الهوية وترسيخ قيم المواطنة لمواجهة التحديات.

وعلى هامش فعاليات المُلتقى، تم عقد 5 ورش عمل حول مهارات القيادة، والعديد من الأنشطة المتنوعة.

ومن جانبه، أكد د. كريم همام مدير المعهد، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم التكنولوجي، وفتح المجالات الجديدة وتخصصات علمية حديثة والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المُتخصصة لتخريج طلاب مُدربين ومؤهلين، لذا سعى المعهد لإقامة هذا المُلتقى لتأهيل الكوادر الشبابية والمُساهمة فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تضمن المُلتقى العديد من المحاضرات المتنوعة في مختلف المجالات التي تعمل على بناء شخصية الطالب الجامعي والعمل على تنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، وزيادة الوعي لديهم، ونشر الفكر المُستنير ونبذ التطرف، وترسيخ القيم الإنسانية، وتوعية الطلاب بالإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، والخطة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المُستدامة.