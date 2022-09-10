السفير المصري في صربيا يستعرض أهم موضوعات التعاون الثنائي مع رئيس البرلمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، رئيس البرلمان الصربي "فلاديمير أورليتش"، حيث قدم له التهنئة بمناسبة اختياره مؤخرًا رئيسًا للبرلمان، مؤكدًا على ضرورة استمرار الزخم في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت العديد من الزيارات المتبادلة خلال الأعوام القليلة الماضية، وتُوجت بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

قدم رئيس البرلمان الصربي الشكر للسفير المصري، مُعربًا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية مع مصر، بما يسهم في زيادة التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بينهما. كما أعرب عن تقديره لرئيس مجلس النواب المصري السيد المستشار حنفي جبالي، على تقديمه التهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد، وكذا على قبوله الدعوة لزيارة صربيا على رأس وفد برلماني مصري قريبًا.

أكد السفير باسل صلاح اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون البرلماني مع صربيا، وفي مقدمتها تبادل الزيارات الثنائية على مستوى رئيس البرلمان والأعضاء، مُعربًا عن التطلع إلى قيام الجانب الصربي بتشكيل مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان الصربي الجديد، لتساهم مع نظيرتها بالبرلمان المصري في بلورة تعاون ثنائي فعال بما يخدم ويُحقق مصالح الشعبين الصديقين، كما رحب السفير باقتراح رئيس البرلمان الصربي بإجراء زيارة إلى مصر خلال العام المقبل على رأس وفد برلماني، لضمان استمرار دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.