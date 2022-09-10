لقاء السفير المصري في البرتغال بسكرتير الدولة للزراعة والإنتاج الحيواني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - استمراراً لجهود تعزيز التعاون الثنائي ما بين مصر والبرتغال على مختلف الأصعدة، التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، سكرتير الدولة للزراعة والإنتاج الحيواني وكذا نائب سكرتير الدولة لمصائد الأسماك للتباحث حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مصائد الأسماك لتشجيع شركات تصنيع وتعبئة الأسماك البرتغالية على العمل في السوق المصري.

كما تم التطرق إلى نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق البرتغالية وفقاً لاحتياجاتها، وإستعداد مصر لتوفير احتياجات قطاع الزراعة البرتغالي من العمالة الموسمية.

هذا، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.