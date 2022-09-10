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لقاء السفير المصري في البرتغال بسكرتير الدولة للزراعة والإنتاج الحيواني

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - استمراراً لجهود تعزيز التعاون الثنائي ما بين مصر والبرتغال على مختلف الأصعدة، التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، سكرتير الدولة للزراعة والإنتاج الحيواني وكذا نائب سكرتير الدولة لمصائد الأسماك للتباحث حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مصائد الأسماك لتشجيع شركات تصنيع وتعبئة الأسماك البرتغالية على العمل في السوق المصري.

كما تم التطرق إلى نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق البرتغالية وفقاً لاحتياجاتها، وإستعداد مصر لتوفير احتياجات قطاع الزراعة البرتغالي من العمالة الموسمية.

هذا، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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