حياة كريمة.. افتتاح 3 مكاتب للبريد بعد تطويرها بالإسكندرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة الإتصالات على دعمها وتعاونها المستمرة، مشيدًا بالتطور المتميز التى وصلت إليه مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا والذى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.

وأكد الشريف حرص المحافظة الدائم على تقديم كامل الدعم لرفع كفاءة وتطوير منظومة التحول الرقمى فيها بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية والتنمية البشرية على كافة الأصعدة بالمحافظة.