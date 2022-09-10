مدبولى: مصر أرض الكنانة وقلب إفريقيا النابض وضميرها الساعى إلى دعم العمل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة أن تعمل الدول الإفريقية بشكل جاد ومشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لموارد القارة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق الرفاهية لشعوبها.





وأعرب مدبولى ـ فى كلمته خلال انطلاق فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية اليوم السبت ـ عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وحرصه على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البناء بين مصر وأشقائها الأفارقة فى شتى المجالات.

ورحب مدبولى بالقضاة الأفارقة فى مصر أرض الكنانة، قلب إفريقيا النابض وضميرها الساعى دوما إلى دعم العمل الإفريقى المشترك من أجل إفريقيا موحدة قوية تنعم بالاستقرار والتنمية والسلام.

وأضاف مدبولى قائلا: "إن الاجتماع السادس رفيع المستوى الذى ينعقد اليوم بالقاهرة، يأتى استمرارا لجهودكم المتواصلة خلال السنوات السابقة من أجل التباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين مؤسسات الدستورية العليا فى دولنا الإفريقية وصولا إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوب القارة فى الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان.

ونوه بأن القارة الإفريقية تزخر بمواردها الطبيعية الهائلة، وهذه الموارد ملك لشعوبها، نلتزم دائما بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، مؤكدا أن هذا الالتزام أضحى مبدأ دستوريا ساميا حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه فى صلبها.