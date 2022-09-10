وزير التنمية المحلية: «سند الخير» تحقق مبيعات بـ 95 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة منذ مارس 2022، حققت حجم مبيعات يصل إلى 95 مليون جنيه، منذ انطلاقها حتى وصولها للأسبوع الحادى والعشرين.





وأشار إلى أن المبادرة مستمرة فى زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كافة الجهود بالدولة لدعم المناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضح آمنة أن المبادرة طافت 12 محافظة فى الأسبوع الحادى والعشرين من خلال 73 سيارة، تحمل جميع أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، حيث انطلقت 50 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 5 سيارات فى محافظات أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات فى كل من محافظة قنا والمنيا، و3 سيارات فى محافظة أسوان وسيارة واحدة فى كل من محافظات الأقصر والغربية.

وأفاد وزير التنمية المحلية بأن حركة البيع بالمحافظات الـ12 فى الأسبوع الحادى والعشرين حققت مبيعات تجاوزت 5 ملايين جنيه موزعة على السلع الغذائية المختلفة، وكانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة هى الأكثر إقبالا من المواطنين، وحققت مبيعات تقدر ب 3.5 مليون جنيه ، كما حققت البقالة والمصنعات الغذائية حجم مبيعات بـ1.3 مليون جنيه.

وأكد أن نجاح سند الخير فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مما يحقق استراتيجية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها فى القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين.

وأشار آمنة إلى أن تلك المبادرة تسهم فى تحقيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتى ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة و نصف الجملة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الأحياء والقرى الأكثر احتياجاً، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الإقبال من المواطنين مثل فترات الأعياد ودخول المدارس.