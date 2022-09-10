مباحثات لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق البرتغالية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، سكرتير الدولة للزراعة والإنتاج الحيوانى وكذا نائب سكرتير الدولة لمصائد الأسماك؛ للتباحث حول سبل دفع العلاقات بين البلدين فى تلك المجالات.





وتم الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال مصائد الأسماك؛ لتشجيع شركات تصنيع وتعبئة الأسماك البرتغالية على العمل فى السوق المصرى. كما تم التطرق إلى نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق البرتغالية وفقا لاحتياجاتها، واستعداد مصر لتوفير احتياجات قطاع الزراعة البرتغالى من العمالة الموسمية. هذا، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية.

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