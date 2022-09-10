مدبولى: مصر تضع جميع الإمكانيات للنهوض بالموارد الطبيعية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المحافظة على الموارد الطبيعية فى القارة الإفريقية، أصبح التزاما على الدول، ويلقى على العاتق مسؤولية البحث وتبادل الفكر لحماية تلك الموارد.





وأضاف خلال فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2022، أن مصر تمد يد العون وتضع جميع الإمكانيات للمشاركة فى النهوض بالقارة الإفريقية نحو مستقبل أفضل فى شتى المجالات، والتحديات تفرض علينا التفكر بصورة جماعية وقانونية.

وأوضح أن موارد القارة الإفريقية ملك لشعوبها ويجب الحفاظ على العمل الجاد، وأن اجتماع القاهرة يأتى استمرارا للجهود السابقة لمد جسور التعاون بين المؤسسات القضائية والدستورية.

وبدأت صباح اليوم السبت، أعمال "اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية"، الذى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليا.

وشارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع.

يناقش الاجتماع القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية، كما يستهدف تعزيز التعاون القضائى والقانونى والدستورية بين الدول الإفريقية.