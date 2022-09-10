جهود الدولة فى دعم وتمكين المرأة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد، دعم ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات، وعملت الدولة على تحسين أحوال المرأة والارتقاء بها فى شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التى تستحقها فى المجتمع.





ويتناول الإنفوجراف التالى جهود الدولة فى دعم وتمكين المرأة:- وتنوعت جهود الدولة فى موازنة 2022-2023، للارتقاء بدور المرأة المصرية، بداية من الاهتمام بصحتها مرورًا بتوعيتها وتنميتها وحتى تمكينها وإشراكها فى جميع المجالات وإتاحة المزيد من فرص التوظف والاستثمار لها.

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