أراض لإقامة مدارس وأسواق حضارية.. هدية الدولة لمواطنى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 159 ألفا و297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد أحمد راشد، أن الموافقه على تخصيص قطع الأراضى، تأتى تجسيدا واضحا لاهتمام الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق نهضه تنموية فى جميع القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن، واستكمالا للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموافقة على تخصيص قطع أراضى لإقامة الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلا عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهرا غير حضاريا وتتسبب فى إعاقة للحركة المرورية يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعمهما المنظومة التعليمية بالمحافظة لإحداث نقلة نوعية فى هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات.

وأوضح أحمد راشد، أن قطع الأراضى التى تم الموافقة على تخصيصها للنفع العام "مدارس" تبلغ مساحتها الإجمالية 148 ألفا و147م2 لإقامة 41 مدرسة وتقع فى شارع ترسا ومحور عمرو بن العاص بحى الطالبية وفى شوارع الهرم والعمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى والمنشية بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلوانى وعبدالرحمن هريدى ورشاد الشيمى والملكة والعمدة وترعه عبد العال بحى بولاق الدكرور، مشيرا إلى أن المدارس الجديدة ستساهم فى تنفيذ خطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة.

وأشار راشد، إلى أن قطع الأراضى التى تم الموافقة عليها لإقامة أسواق نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 9150 م2 لإقامة 11 سوقا نموذجيا عليها وتقع بشوارع حسن محمد والثلاثينى الجديد والمواردى وجعفر وعبدالنعيم والثلاثينى بحى الطالبية وشوارع المدينة المنورة وسيد أبوزيد بالصفا والمروة والشهيد بحى الهرم وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور بالاضافة الى تخصيص 2000م2 لإقامة الوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور.

وكلف محافظ الجيزة، السكرتير العام ورئيس جهاز املاك الدولة بالمحافظة ومدير هيئة الأبنية التعليمية للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال الجدول الزمنى المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظرا لاهميتها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة.