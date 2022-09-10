نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة “معاش وزارة التضامن الاجتماعي” 400 جنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث الفترة الأخيرة عن إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، حيث يبحت الآلاف من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي أو المستفيدين من معاش من برنامج تكافل وكرامة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والجدير بالذكر كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 2.236.088 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأفراد حوالي 1.457.699 فرد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

لطريقة إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات البسيطة التي تمكن المواطن أو المستفيد من الاستعلام عن المعاش إلكترونيا وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي .

. الدخول إلى صفحة برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على تبويب الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

ادخال الرقم القومي للمواطن المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المعاش بعد كتابة البيانات المطلوبة.

عقب اتباع الخطوات السابقة يظهر للمستفيد النتيجة الخاصة به على الفور، ولإمكانية الاستفسار عن الدعم المالي يتم تحديد البيانات الآتية:

يمكن معرفة المنطقة والقسم الاجتماعي التابع له المواطن وكذلك الوحدة الاجتماعية التي تم تسجيله فيها.

يظهر للمواطن اسمه ورقم بطاقة المساعدة النقدية، سواء كانت تكافل أو دعم كرامة.

يتم عرض حالة البطاقة للمواطن، سواء كانت حالتها مجمدة أو ممكنة أو معطلة.

في حالة التضرر، يذهب المواطن إلى الموقع المذكور بالأعلى لتقديم شكواه باستخدام الرقم القومي، والضغط على زر “تسجيل شكوي”، ويمكن لمقدم الشكوى تحديد نوع الشكوى ثم تحديد عنوان السكن التفصيلي.

تظهر نافذة لمقدم الشكوى على الموقع الالكتروني تلقائياً، في حالة إذا كان مقدم الشكوى يمثل العائلات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

شروط الاستحقاق الخاصة بمعاش تكافل وكرامة

بعد توضيح خطوات إستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، نستعرض لكم في السطور التالية شروط الاستحقاق الخاصة بمعاش تكافل وكرامة وهي: