لأول مرة فى التاريخ .. تلفزيون بريطانيا يذيع جلسة مجلس الانضمام لتنصيب الأمير تشارلز ملكا جديدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - حدث جديد ستشهده بريطانيا اليوم أثناء الإعلان عن تنصيب الأمير تشارلز الثالث ملكا علي انجلترا بعد إعلان قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، والتي سيتم خلالها بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التلفزيون لأول مرة في الاريخ .

وقال الأمير تشارلز الثالث، أمس الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية "أوفت بعهدها تجاه بريطانيا"، متعهداً بأنه سيسير على خطاها، لافتاً إلى أنها "ساعدت دولاً كثيرة، وكرّست حياتها لخدمة شعبها" خلال فترة حكمها التي امتدت إلى أكثر من 70 عاماً.

وأضاف تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك، عقب يوم واحد من وفاة والدته إليزابيث الثانية، أن "الملكة الراحلة لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأشار إلى أن بريطانيا "استطاعت تحقيق التقدم والازدهار وسنواصل الحفاظ على قيمنا"، متعهداً بـ"الوفاء بالمبادئ الدستورية لوطننا.. سأخدمكم بكل حب وتقدير".