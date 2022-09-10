الجزار يكشف تطورات مشروع بديل العشوائيات وسكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 96 عمارة تضم 3360 وحدة سكنية بمساحات 90 و115 مترا مربعا، و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا بمشروع سكن بديل العشوائيات بالحى الـ14بمدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة، بنسب إنجاز متقدمة.





وأضاف الوزير، أنه جار استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق وأماكن انتظار السيارات بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالحى 14، لافتا إلى أن الحى يضم 806 عمارة بالمشروع نموذج 90م ، بإجمالى 19344 وحدة سكنية والمدرجة فى خطة التسليم لحاجزيها قريبا. وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بمشروعات الإسكان بالمدينة، بسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه مع مراعاة الجودة المطلوبة فى التشطيبات. وأكد أن مسؤولى الجهاز يتابعون معدلات التنفيذ أولا بأول من مواقع العمل، كما يتم الاهتمام بتوافر الخدمات المختلفة، لتكون جاهزة للتشغيل بالتوازى مع تسكين المواطنين المستحقين.

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