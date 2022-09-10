بدء ورشة عمل للتعريف بأنشطة توكاتسو اليابانية وتطبيقها فى المدارس

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم ورشة العمل الخاصة بالتعريف بأنشطة توكاتسو اليابانية وطرق تطبيقها فى مدارس التعليم العام الحكومية تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمدينة بورسعيد بالتعاون مع كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، بحضور مديرى المديريات التعليمية ومديرى التعليم الابتدائى بمحافظات مصر.





وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم السبت، أن هذه الورشة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتدريب القيادات التربوية والمعلمين على الباقة الأساسية من أنشطة توكاتسو والتى تهدف إلى بناء الإنسان المصرى، وتستهدف 30 ألف معلم وموجه وقيادات تعليمية، واستمرارًا لخطة التدريب على أنشطة التوكاتسو المدرجة فى نظام التعليم الجديد 2.0.

وألقى البروفيسور هيروشى سوجيتا محاضرة تعريفية عن أنشطة التوكاتسو وتأثيرها على الأطفال والمعلمين والمجتمع المحيط ومفهوم التوكاتسو مع عرض فيلم تسجيلى إيضاحى يبين أثر توكاتسو فى تكوين الشخصية السوية المبدعة، وتقديم محاضرة للدكتورة عزيزة خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم وكبير فريق البحث والتطوير لأنشطة توكاتسو عن أنشطة توكاتسو فى المدارس الحكومية.

حضر الورشة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وهالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، والدكتورة هدى بشير عميد كلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، ولفيف من الخبراء اليابانين من وكالة الجايكا اليابانية وأعضاء وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى.