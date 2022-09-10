موعد بدء التسجيل للحصول على دورات التحول الرقمى بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - حصل مركز المعلومات والاستشارات بكلية الدراسات الإفريقية العليا على الاعتماد لمنح شهادة التحول الرقمى من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الجامعة ودورها فى نشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى للمجتمع الجامعى.





وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على توفير الخدمات التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات بأعلى درجة من الكفاءة، وتطبيق منظومة التحول الرقمى والاستفادة من تطبيقاتها فى مختلف الجوانب، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة داخل الجامعة. وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز المعلومات والاستشارات أحد مراكز تطوير الأداء الجامعى فى التدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات "CUIT" لكل من طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجى. ومن جانبه، قال الدكتور عطية محمود الطنطاوى القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن مركز المعلومات والاستشارات بالكلية حصل على هذا الإعتماد نتيجة استيفاء وتطبيق كافة متطلبات الاعتماد والمعايير التى تم تحديدها لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، موضحًا بدء التسجيل للحصول على دورات التحول الرقمى، والاختبارات الإلكترونية من سبتمبر الجارى بمقر مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بالكلية.

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